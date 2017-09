computerworld.com.ec

¡Licencias OnLine lanza el ISV Evolution Program!

El ISV Evolution Program es un programa diseñado por Licencias OnLine orientado a Desarrolladores de software que ya cuentan con una o más soluciones en su portfolio, cuyo objetivo principal es potenciar su desarrollo y promover su expansión en los negocios para que lleguen con sus propuestas de valor al ecosistema TI de Latinoamérica y puedan así multiplicar sus ganancias.

Mariela Giussani, responsable del Marketing de la Unidad Cloud para Latinoamérica en Licencias OnLine detalla los beneficios que este programa tiene para ISVs:

“En primer lugar, tendrán la posibilidad de convertirse en una marca distribuida por un Mayorista, permitiéndoles llegar a su red de canales y así multiplicarse en clientes finales” y agrega: “podrán llevar su solución a más de 30 países en Latinoamérica y nuestro equipo técnico los ayudará a escalar geográficamente a nivel Enterprise”.

A su vez, explica que también podrán acceder a expertos de marketing que le brindarán soporte para llegar con éxito a nuevos mercados a través de campaigns in a box, webinars, eventos y más.

La ejecutiva agrega que, además de brindarles ayuda con sus equipos de especialistas, los Desarrolladores de Software tendrán la posibilidad de acercase a potenciales clientes y resellers de toda la región por medio de un marketplace dedicado, desarrollado por el mayorista, donde expondrán su solución.

“Otra ventaja del programa que sumará mucho potencial a los ISVs es la de brindarles la posibilidad de que sus soluciones hagan match con las de Vendors de primera línea y formar así un equipo perfecto”, destaca Giussani, y añade: “los desarrolladores de Software podrán acceder a nuestro ecosistema de resellers de Latinoamérica y cerrar acuerdos para que vendan su solución en cada país”.

Respecto a aquellos ISVs cuyas soluciones o productos sean on premise, tendrán la oportunidad de que Licencias OnLine los ayude a llevarlos a la nube para que tanto ellos como sus clientes puedan aprovechar todas las ventajas del cloud. La ejecutiva explica que pueden mantener parte de su infraestructura on premise y pensar en modalidades en la Nube para nuevos proyectos, contingencia, escalabilidad; “el cambio no tiene que ser abrupto”, aclara, y hace énfasis enlas ventajas de la nube para los Desarrolladores de Software, “los tres principales beneficios son; aprovisionamiento, flexibilidad de escalado y ahorro de costes”.

Giussani invita a todos los desarrolladores de software a participar de este programa gratuito: “nuestro expertise nos convierte en la mejor opción para integrar a la propiedad intelectual de los ISVs, tecnologías líderes de mercado que potencien sus propuestas de valor."

Licencias OnLine se perfila como el Distribuidor ideal para el crecimiento de los Vendors del futuro; quienes deseen obtener más información o participar del programa pueden hacerlo ingresando a su sitio web www.licenciasonline.com/isv-evolution-program”, concluye.